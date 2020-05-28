要讓他活著面對罪行！醫「95％死亡率」救回京阿尼縱火犯

▲青葉在醫師的治療下，態度也有所變化。（圖／翻攝自 Abema TIMES）

震驚全球動漫迷的「京阿尼」京都動畫（京都アニメーション）縱火殺人案，共造成 36 人喪命、33 人受傷。當時主嫌青葉真司燒傷面積 90 ％以上，死亡率一度超過 95 ％，但醫師從死神手上搶回青葉的生命，盼能藉此查明真相，並讓青葉「活著面對自己所犯下的罪行」。據《讀賣新聞》報導，身為「京阿尼」縱火殺人案主嫌，42 歲的青葉真司已在被治癒後，於昨（ 27 ）被京都府警方逮補，距離這場堪稱平成時代（ 1989 年到 2019 年）最嚴重的殺人事件已逾 10 個月。實際上，青葉真司在案發後一度生命垂危，被認為死亡機率超過 95 %，甚至曾被京都另一間醫院評估「難以搶救性命」，但最後仍在位於大阪的近畿大學醫院治療下治癒。負責青葉約 4 個月的醫師直言，「我們盡力治療青葉，除了是為了與被害人釐清真相外，也希望讓青葉活著面對自己所犯下的罪行」。近畿大學醫院採取的療法是「自體皮膚移植手術」，利用患者身上僅存的皮膚移植到燒傷部位，然而培養過程需要 3 至 4 週，過程中感染與死亡風險相當高；同時，醫師反覆清理燒傷嚴重的皮膚，進行貼上「人工真皮」的手術，從去年 8 月中旬治療到當年 10 月，終於拔管並恢復到可以與人交談的程度，生命徵象也逐漸恢復穩定。青葉在復健期間，多次表示「反正一定是死刑」、「（自己的生命）一點意義都沒有」，呈現自暴自棄的態度，飲食上也喜好分明，多次拒吃醫院提供的食物；不過，近畿大學醫院醫師也多次向青葉表示，「我們盡力治療你，你也必須面對自己所犯下的罪行」，並持續讓青葉復健，他的態度也有所變化。報導提到，青葉在去年 11 月時曾向醫師透露，「沒想到這世界上會有人，盡其所能治療和他一點都沒關係的我」。（編輯：陳煜）