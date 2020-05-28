李克強記者會回應：對港貫徹一國兩制　對台堅持一中原則

中國人民代表大會於今日（ 28 ）表決「港版國安法」，投票結果以 2878 票贊成、 1 票反對、6 票棄權通過。國務院總理李克強出席會議記者會，回應中國內外記者提問，其中對台灣相關的提問，李克強表示保持一中原則，視台灣同胞為手足。有關「港版國安法」，李克強回應，立法是為了確保一國兩制穩定、維護香港長期繁榮。在記者會上中國時報記者提問，今年兩會因新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情延後，剛好與 520 （總統就職日）非常接近，中國大陸在民進黨執政後的對台政策考量，以及未來如何繼續推動兩岸關係發展。李克強回應，對台方針保持「一個中國原則」、堅持「九二共識」，同時反對台獨。在這些政治基礎上，願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關系和民族未來對話協商，推動兩岸和平發展，促進祖國和平統一，我們願意盡最大誠意和最大努力。李克強表示，台灣問題是「中國的內政」，反對外來干涉。中華民族有智慧、有能力解決好自己的事，且視台灣同胞為手足，血濃於水，始終高度重視台灣同胞的福祉。李克強並以這次疫情為例，回應沒有台灣同胞在大陸因感染新冠肺炎失去生命，祈福兩岸同胞都平安健康。美國國務卿、英國財政界人士紛紛表態反對「港版國安法」，香港民運人士更直稱「一國兩制完全崩壞」，今日港版國安法的通過也備受關注。鳳凰衛視記者提問，立法是否代表中國中央是否調整對港政策，更或者放棄了一國兩制。李克強回應，一國兩制是國家政策基本，中央強調要全面貫徹一國兩制、港人治港的高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府和行政長官依法施政，人大通過立法，是為了確保一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。