台灣將解除口罩出口禁令　日本網民「準備爆買臺製口罩」

The China Post

報導，中央疫情指揮中心表示，口罩禁令最快將於6月1日解禁，台灣口罩廠商可望在國內自由銷售口罩，或是選擇外銷。世界各國疫情仍相對嚴峻，口罩需求量高，而MIT口罩品質優良，自宣佈將解除口罩禁令後，國內口罩大廠已經接到來自各國大量訂單。其中，近鄰日本更是不容忽視的龐大市場，許多日本網友表示已經迫不及待要搶購台灣口罩。

根據NHK報導，由於日本國內口罩需求量不斷升高，四月的紡織品進口量大幅提升，包括口罩在內總紡織品進口市值高達1160億日圓（約新台幣323億）。此數據整整比去年同期高出十倍。