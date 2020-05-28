台灣將解除口罩出口禁令　日本網民「準備爆買臺製口罩」

The China Post報導，中央疫情指揮中心表示，口罩禁令最快將於6月1日解禁，台灣口罩廠商可望在國內自由銷售口罩，或是選擇外銷。世界各國疫情仍相對嚴峻，口罩需求量高，而MIT口罩品質優良，自宣佈將解除口罩禁令後，國內口罩大廠已經接到來自各國大量訂單。其中，近鄰日本更是不容忽視的龐大市場，許多日本網友表示已經迫不及待要搶購台灣口罩。
根據NHK報導，由於日本國內口罩需求量不斷升高，四月的紡織品進口量大幅提升，包括口罩在內總紡織品進口市值高達1160億日圓（約新台幣323億）。此數據整整比去年同期高出十倍。
報導內也提到，日本口罩進口有95%來自中國，其次是越南。
近日，日本《Yahoo.jp》報導台灣將於6月1日開放口罩出口，引起日本網友熱議。部分網友表示國內非常缺口罩，台灣製口罩比中國的品質好太多，期待未來能買到MIT高品質口罩。
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