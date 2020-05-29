挺香港！英外相欲延長BNO期限　美澳英加聯合聲明批中國

中國全國人民代表大會昨天（ 28 日）正式通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（簡稱港版國安法），雖然當局聲稱對香港的實質影響不大，但許多香港人仍憂心一國兩制提前迎來末日。美、英、加、澳對此發表聯合聲明，指控北京破壞聯合國公約與《中英聯合聲明》；英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）也呼籲中方停止立法，否則不排除將延長持有英國海外公民（ British National Overseas, BNO ）護照的香港人在英國的時間。
綜合外媒報導，美國國務院 28 日刊出 1 份由美、英、加、澳政府聯合發表的聲明，認為北京直接將國安法強加於香港，而非透過《基本法》第 23 條的規定由香港立法機構制定，此舉削弱香港人民的自由、降低香港的自治權，也損害了香港的繁榮。
聲明也指出，非常擔心這一行動將加劇香港社會現有的深層分歧，港版國安法無助於在香港內部的相互了解與和解；只有允許香港人民享受他們被應許的權利和自由，在整個香港社會重建信任，才是擺脫香港緊張局勢和動亂的唯一途徑。
聲明還提到，港版國安法與具有法律約束力、在聯合國存檔的《中英聯合聲明》直接衝突，美、澳、英、加呼籲中國政府與香港特別行政區政府和香港人民共同努力，找到雙方都能接受的方式，以履行中國在聯合國規範、《中英聯合聲明》下應盡的國際義務；並稱新冠肺炎全球大流行的當下，北京的舉動可能只會產生與國際的合作、信任相反的效果。
英國外交大臣拉布 28 日接受外媒訪問時也表示，英國國民海外（ BNO ）護照持有人目前僅能赴英 6 個月，若北京真繼續實施國安法，英方不排除針對持有 BNO 約 30 萬的香港民眾放寬簽證權、取消 6 個月的限制，允許 BNO 護照持有人赴英申請工作或求學，期限可延長至 1 年，這將為未來取得英國公民身份提供一途徑。