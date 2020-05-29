川普簽署行政命令管控推特、臉書！稱：捍衛言論自由

美國總統川普上任以來，三不五時就以推特發表言論，還時常語出驚人，堪稱推特的死忠愛好者；但推特日前卻將他的貼文標註為「事實查核」，指其文章內容「有誤導嫌疑」，引起川普不滿， 28 日於在白宮橢圓辦公室簽發行政命令，下令管控臉書、推特和 Google ，聲稱這將能「捍衛言論自由」。
根據《 CNN 》報導， 28 日稍早，川普就先在推特上發文，說「今天會是公平和社群媒體的大日子！」沒多久就傳出他簽署行政命令，內容提到「在一個長期一直擁有言論自由的國家，我們不能允許數量有限的在線平台，親自挑選美國人可以在線訪問和傳達的言論。」
報導指出，這項行政命令改變了 1996 年來施行的美國聯邦《通訊端正法》（ Communications Decency Act ）第 230 條，該法律為社群網站提供一定的法律保障，免於對其用戶發布的內容承擔責任，並可進行內容審查。
然而，現在川普政府卻聲稱，不該僅有一小部分人掌控所有美國人的通訊內容，認為應對社群媒體進行監管，還說簽署該項命令正是為了保護言論自由免受威脅。
該行政命令不只象徵川普與科技公司戰爭升級，也讓他遭受更多來自反對派的指責。俄勒岡州民主黨參議員羅恩·懷登（ Ron Wyden ）批評，川普此舉試圖竊取法院和國會的權力，以改寫實行數十年的法律，並稱川普是「根據自己的利益決定何為合法。」
不過也有支持者認為，川普的舉動有助於保守派在社交平台上的發言更不受限制，並稱保守派言論常被以科技手段壓制。