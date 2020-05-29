衝突升溫！紐時：美國擬逐3千名陸留學生　具解放軍背景

中國全國人民代表大會無視來自美國國務卿蓬佩奧等人的警告，於昨天（ 28 日）正式通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（簡稱港版國安法），後續美中關係會如何發展，外界高度關注。有外媒報導稱，川普政府正考慮註銷部分中國研究生的留學生簽證，因為他們都具有中國解放軍大學院校的背景，擔心他們會在美國進行情報工作。
《紐約時報》稱，美中 2 個大國關係近期降至數十年來的最低點，而港版國安法的通過也進一步引燃全球怒火，紛紛思考該以何種形式制裁北京。然而，雖然川普政府已針對香港問題的對中政策進行討論，但在國安法爭議爆發前，消息人士稱，美國就已在考慮要取消部分中國留學生、學者簽證的計畫，現在發生的事只是讓該計畫加速。
報導並指出，目前在美國約有 36 萬名的中國留學生，其中約 3000 人的母校是與中國解放軍有直接關聯的大學院校，雖然比例不高，但美方擔心他們可能正在為北京祕密蒐集情報、從事重要研究工作，正考慮是否將他們驅逐。
只不過，取消簽證的舉動料將受到美國大學的反彈，因為許多學校的主要財務來源是仰仗留學生、特別是來自中國的大批留學生。而且，他們也擔心政府間的爭鬥會限制其學生和教育工作者赴中國的機會。
《美聯社》引述相關數據，美國光 2018-19 學年，就接待了 133396 名來自中國的研究生，佔所有國際研究生的 36.1％ 。總體而言，中國有 369548 名的留學生在美國求學，在 2018 年為美國經濟貢獻近 150 億美元的國際學生費用中，就佔了 33.7％ 。
此外，雖然近年聯邦調查局和司法部多次向大學職員及教授們，傳達有關中國留學生的潛在國安威脅，但有不少教職員都認為，政府把有關問題看得太過嚴重，可能會適得其反，帶來新一輪的「紅色恐懼」，還加重對亞洲人的歧視。
美國總統川普透露，將在當地時間 29 日針對中國議題召開記者會，並稱：「我們對中國和正在發生的事情感到不滿，全球 186 個國家的人們正遭受疫情的折磨。」