「泰」驚悚！輪椅出現在奇怪位置　醫院調監視器後看傻　

民間傳言，死者的靈魂會停留在生前喜愛或常用的物件上，相關的超自然現象時有所聞，但也常被理性科學主義者斥為無稽。泰國 1 所醫院近日就發生 1 起令不寒而慄的驚悚事件， 1 輛由已故者捐贈的二手輪椅，被醫院人員認為是死者仍在使用「它」，還為此舉行了祈禱淨化儀式。
根據英國《太陽報》報導，泰國東北部烏隆府的首府烏隆他尼（ Udon Thani ） 1 間醫院的監視器，這個月 23 日拍攝到， 1 輛當時無人使用的輪椅，在夜深人靜四下無人時，緩緩地從畫面角落滑出，並向前、轉彎、甚至倒退，整個過程看上去不太像是單純被風吹動，而似乎是有雙看不見的手正在推駛。
醫院員工於隔天清早發現輪椅位置有異後調閱監視器，對眼前的景象感到十分震驚，也在院內引起騷動。該間醫院的主任 Thanasak Pakdeenuan 表示，這輛輪椅是手動式的，因此不會是有人透過遠程控制的方式使輪椅移動。不過，他也表示無法完全排除風吹的可能性。
據了解，該輪椅來源是病患捐贈，捐贈者已在日前去世。院方打算舉行 1 次祝禱儀式，向前主人致意，是否真為靈異現象倒在其次，最主要是希望儀式能幫助員工平靜下來，免於恐懼或躁動而妨礙醫院工作的進行。