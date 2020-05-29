支持港版國安法！黃智賢百字挺中惹議：鼓掌歡迎一國兩制

近期中國人大上在會中提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，而昨（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過，引起國際關注，對此資深媒體人黃智賢卻在臉書上制」，甚至批評香港吃喝都用中國卻從不繳稅，引發眾人討論。

資深媒體人黃智賢今（ 29 ）早在臉書恭喜「香港終於開始一國兩制」，她盤點香港過去這 23 年以來感受不到一國兩制的樣貌「哪有一國，哪有中國，只有兩制」，並指出 1997 年之前，香港的財政盈餘得上繳英國，而 1997 年後，香港開始真正「民主之路」，卻把自己當作英美在中國的租界，吃著中國喝著中國還從不繳稅。

▲黃智賢表示鼓掌歡迎香港終於一國兩制。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

而黃智賢也感嘆自從香港回歸後 23 年以來，香港感受不到一絲一毫的一國兩制，她抨擊「因為基本法條文的陷阱，包括公務，司法體系，甚至人口結構，都容許香港人包含 40 % 的外國人。但從此刻起，一步步，真正開始一個中國的香港」，最後提到儘管未來不容易，但她仍鼓掌歡迎香港一國兩制。

對此就有不少網友無法接受這番說法，紛紛留言表示「好好的日子不過非要當孫子」、「騙自己而已」、「看看澳門吧」，不過也有網友支持「先一國，再兩制」、「法治社會才是文明生活」、「支持，國安法本來就是國家該有的法律」。此外總統蔡英文則喊話「我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退」，香港的未來將成為台灣、甚至國際間專注的焦點。（編輯：楊智傑）