川普槓上推特！內行分析「背後因素」：對台灣也有意義

▲（圖／翻攝臉書蔡依澄的閱讀筆記。）

美國總統川普日前因為發文遭到推特標註為「有誤導嫌疑」，隨後氣憤的在昨( 28 )日簽署行政命令，要求社群媒體保障言論自由。對此，熟稔國際事務的蔡依澄醫師也對此提出看法，並分析對台灣的意義。蔡依澄分析，「川普簽署的行政命令很有意思，要求美國的科技大公司，做社群媒體的這幾家，尤其 Twitter、Facebook、Google，不可以針對使用者的言論作審查，否則將失去聯邦政府的任何補助，以及過去他們常用的『我們是平台』保護傘」。蔡依澄解釋，｢我們是平台｣保護傘，意思就是，過去常有人會上傳盜版的內容，但這些平台常說｢我們是平台｣而豁免法律責任，另一方面，當政府要求下架兒童色情等不當內容時，也有法律保障這些平台不被告。但如果 Twitter、Facebook、Google繼續對用戶言論內容作審查，給予標籤、刪除、停權，這些法律保障將不適用；蔡依澄補充，「在行政命令中，清楚說到，這些公司有的還跟中國解放軍合作，甚至試圖操縱言論與風向，反政府也反民主」。蔡依澄認為，「這其實有點歪打正著。一個老鼠冤，出了一個民主黨跟臺灣可能都想要的行政命令」，並解釋「民主黨贊成的角度，是對於言論自由與審查的憂慮。對臺灣的意義是，最近大家都有感覺到，Facebook 可能無來由地把某些粉絲專頁關閉，而且令人懷疑與其中國籍與中國裔員工，利用自己的職權，在壓制臺灣」。（編輯：潘毅）