北京以恐懼治港！《經濟學人》：試探武力犯台的可能

中國全國人民代表大會昨天（ 28 日）正式通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（簡稱港版國安法），而也被北京以「一國兩制」模板看待的台灣，未來命運如何也格外引起關注。有外媒分析，北京此舉除了是以恐懼統治香港外，也可能威脅南海與台灣地區，外界不可小看。
英國《經濟學人》（ The Economist ） 28 日發布最新一期雜誌封面，顯示 1 條龍正要吞噬香港、並將爪子伸向台灣。內容提到，北京在全球都忙著抗擊新冠肺炎疫情、大規模抗議示威難以舉行之際，用自己的方式來顯示「誰才是老闆」。 5 月 21 日，北京宣布將訂立港版國安法，但香港自己在起草法律方面卻沒有發言權，而北京將能在香港設立國安機關，意思已經很明顯，恐懼統治即將開始。
文章也聲稱，「一國兩制」一直是北京希望統治台灣的模式，用來證明與「祖國統一不意味著會失去自由」，但在習近平領導下的中國，似乎已經厭倦這種虛假的戲碼，特別自從民選總統蔡英文連任後，和平統一的希望看似越來愈渺茫，台灣正面臨來自北京日益增強的壓力。 5 月 22 日，全國人民大會會議開幕時，中國國務院總理李克強在致詞時雖提及統一，卻省略了「和平」這個詞，也透露著不祥的預兆。
文章還提到，香港的選擇已經不多；相較之下，根據美國法律，如果台灣遭到侵犯，美國將會提供軍事援助。然而，北京將越發想要試探武力犯台的可能性，當黨的利益凌駕在人民之上時，要阻止北京將自己的意志強加在港台身上似乎不可能，但美國仍應清楚表達北京的舉動極有多麼危險，美國的盟友也應該附和，盡可能施行制裁。