未來服務生都將被機器人取代？南韓咖啡廳啟用機器服務生

南韓大田市（ Daejeon）咖啡廳出現AI人工智慧機器接待員，踏入咖啡廳，迎面而來的服務生不是人類，而是它。「為您端上的是國寶茶拿鐵（Rooibos almonds tea latte），請慢用。」機器人說。原來，由於新型冠狀病毒延燒，南韓政府決心以機器人讓民眾實行「防疫新生活」。
這些機器人服務生除了服務人類，同時還會觀察人類是否有維持適當的安全距離，咖啡廳內的餐桌擺設都設置成方便機器人移動的動線。
據悉，該種機器人一手能製作咖啡的手和另一手則能服務，每個機器人都能調製至少60種不同類型的咖啡，並端送咖啡到每組顧客的桌上。除此之外，它們還能溝通並傳送資訊到其他設備，並具有自我計算最佳路徑能力以最快的速度將做好的咖啡送到顧客桌上。
點了6杯飲料的訂單，機器人只需要7分鐘就能完成製作，雙層咖啡廳內唯一一名人類員工是名糕點師，平日除了做糕點外只需維持桌面清潔和替機器人裝填原料。
根據製造廠商，今年將有至少30家咖啡廳機器人化。「機器人服務員很有趣，而且你不用自己端餐點，機器人都會弄好。」外國媒體現場訪問1名23歲的學生Lee Chae-mi，他說。「但我同時擔心人類會因為機器人化而喪失工作。我許多同學都在咖啡廳打工，咖啡廳機器人化將會巨大地改變他們的生活。」
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