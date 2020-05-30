說到做到！川普：美國終止與WHO的關係、陸要為疫情負責

美國總統川普當地時間 29 日下午於白宮玫瑰園舉行記者會，砲火對準中國，除了批評北京損害香港自治，導致美國將取消對港特殊待遇、制裁相關官員外，還再度將矛頭指向世界衛生組織（ WHO ）與中國的「特殊關係」，宣布將終止美國對世衛的參與，有關資金將挪作它用，也再度重申北京對隱瞞疫情造成的後果應負起責任。
綜合外媒報導， 29 日在記者會上，川普遲到半個多小時不說，在經過約 10 分鐘的演說後，也未停下讓傳媒提問便轉身走人。除了砲轟中方長期佔美國便宜，也再度批評北京隱瞞新冠肺炎疫情，才會導致全球數十萬人命喪黃泉。
川普也將砲口再度瞄準世衞組織，痛批世衛完全被北京控制，未能對疫情做出足夠回應，還在最初發現病毒時，因為北京施壓而誤導全球，即使美方先前就已要求世衛進行改革，但該組織仍拒絕採取行動。
綜合上述原因，川普宣布，美國將終止與世衛組織的關係，將資金用於全球其他地方，應對公共衛生的緊急需要，但細節則未多作說明。川普也強調：「世界需要從中國得知有關病毒的答案」，表示北京應該對疫情負責。
除了香港和新冠肺炎的問題，川普也提到中方竊取美國智慧財產權、就業機會、利用世界貿易組織（ WTO ）發展中國家地位獲益等，並稱多年來中國政府透過非法間諜活動竊取美方產業機密，為確保美國重要的大學研究安全，將禁止部分中國人民入境。
在 29 日的記者會召開前，《紐約時報》 28 日才剛引述了不具名的官員消息，指出美國打算取消有中國解放軍院校背景之中國研究生的簽證，受影響人數約 3000 人。
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