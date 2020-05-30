制裁一發接一發！白宮：禁解放軍背景留學生入境竊密

美國總統川普，當地時間 29 日下午才剛召開記者會宣布，將取消香港特殊待遇、制裁危害香港自治的中港官員，更宣布要終止與世界衛生組織的合作關係並撤資，要中國對於新冠肺炎大流行給全球交代。就在記者會結束後沒多久，白宮官網又再發表聲明，宣布將禁止與中國解放軍有關的留學生入境，以防美國的機密和科技遭竊取。
在這紙聲明中，開頭便說到中華人民共和國（ PRC ）正致力於獲取美國的關鍵技術和知識產權，以增強中國人民解放軍（ PLA ）的現代化和能力，還利用一些中國學生（主要是研究生和博士後研究人員）竊密，而這些都威脅到美國長期的經濟活力和安全。
做為對上述威脅的回應，總統川普決定，根據美國憲法、移民法、國籍法的相關法規，禁止與中國解放軍有關係的實體單位研究生，使用 F 簽證（學生簽證）或 J 簽證（交流訪客簽證）入境美國。
據了解，該公告命令將從美東時間 6 月 1 日午夜起生效。然而，該公告的但書也有提到，此禁令不適用美國綠卡持有人、美國公民或綠卡持有人的外國配偶與符合其他條件外國人、經美國國務院及國土安全部認定，其准入有助於美國國家利益、或是經前述部門認定，其從事的研究與解放軍戰略無關的人士等等。
根據《紐約時報》 28 日報導，目前在美國的中國留學生約有 36 萬名，其中約 3 千人具解放軍大專院校背景。