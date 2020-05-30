非裔男之死全美燒！CNN亞特蘭大總部被砸　白宮一度封鎖

孟內茲( Omar Jimenez )

美國明尼蘇達州明尼阿波利市（ Minneapolis ） 26 日發生非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭白人警察壓頸 5 分多鐘，最後不幸死亡的離譜事件，抗議浪潮在全美擴散。雖然害死佛洛伊德的前警官沙文（ Derek Chauvin ）已被當局收押，以 3 級謀殺和 2 級殺人罪名起訴，但仍無法止息非裔人士的怒火， 29 日的示威一度導致美國白宮封鎖，示威者甚至還闖到美國有線新聞網《 CNN 》位於亞特蘭大的總部打砸，場面相當混亂。綜合美國媒體報導，對佛洛伊德案感到憤怒的民眾們， 29 日曾於華盛頓特區、連接白宮與美國國會大廈的賓夕法尼亞大道，聚眾示威，氣氛火爆。這些人手持抗議標語，不斷大喊佛洛伊德的名字，以及他死前最後一句話「我不能呼吸了」。特勤機構研判可能會對白宮造成安全威脅，一度將白宮全面封鎖，鎮暴警也在場戒備，以防示威者衝進白宮；封鎖約在 1 小時後解除，由特勤局重新開放出入口。除了白宮，《 CNN 》位於亞特蘭大的總部一樣也遭到示威者進逼，大批群眾包圍該棟建築，將《 CNN 》的標誌和大樓玻璃用噴漆塗鴉、砸壞，警方獲報後派出鎮暴部隊前往，示威者甚至燒毀了 1 輛停在大樓前的警車。但讓外界不解的是，《 CNN 》在立場上偏向不支持川普和保守派主張，它旗下的 1 名非裔記者甚至還在前往示威現場連線時，當場遭白人警察逮捕，再度引發爭議，因此示威者攻擊《 CNN 》亞特蘭大總部的動機尚不明確。佛洛伊德之死引發的示威潮，從事發地明尼阿波利市迅速向外擴散延燒。抗議群眾闖闖入警局縱火、打砸商店，警方則發射催淚彈及胡椒噴霧等鎮壓。明尼蘇達州國民衛隊因而派出至少 500 名士兵前往當地控制場面，美國總統川普也揚言將派軍隊鎮壓「暴徒」。雖然明尼蘇達州已宣布進入緊急狀態，但連續數晚的暴力抗議，也迫使明尼阿波利市長宣布，將於這個週末執行嚴格的宵禁令，限制除了執法人員、消防及醫療人員、國民兵外，晚上 8 點到清晨 6 點，市民不能於街上逗留。