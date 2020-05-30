美中關係再惡化！陸駐美使館安排臨時航班　接留學生返國

美國政府當地時間週五（ 29 日）公布，禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生、研究人員入境美國，措施將從下月 1 日起生效。一連串制裁讓美中關係再惡化，中國駐美國大使館週六宣布，下週將安排臨時航班，把符合條件的留學生載回中國。



根據中國駐美國大使館官網公告，中方將安排留學生，乘坐中國航空 CA818 臨時航班，於美國東岸時間 4 日下午 4 點 05 分，從華盛頓杜勒斯國際機場起飛往深圳。中國航空將根據大使館提供的名單，通過客服中心致電手機，通知留學生購買機票。也提醒購票人，須嚴格按照使館網站關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求填寫健康碼，如健康碼異常者將無法登機，虛報需承擔相應法律責任。





中國駐美國大使館在公告中也指出，近日多名中國公民反應，在美國出境時，被邊境海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人士的電子設備甚至還被暫扣，進行更細部檢查，提醒乘客注意美方出入境有關規定，以免遇上不便和蒙受損失。



美國白宮官網於當地時間 29 日下午的川普記者會結束後發表聲明，為了防止中方竊取美方關鍵科技和知識財產，將禁止與中國解放軍有關係的實體單位研究生，使用 F 簽證（學生簽證）或 J 簽證（交流訪客簽證）入境美國。















