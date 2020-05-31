2020小康社會脫貧？李克強承認：中國6億人月收入僅千元

中國第十三屆全國人會議在 28 日下午舉行記者會，國務院總理李克強出席並回答中外記者提問，除了回應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情、「港版國安法」相關問題，李克強也表示中國今年目標六保，人均可支配收入為 3 萬人民幣，但仍有高達 6 億人為中低收入戶，平均每月收入僅 1000 元人民幣左右。
中國將今年定為「脫貧攻堅之年」，官媒《人民日報》記者提問，疫情導致家庭收入下降，有些人甚至面臨返貧的情況，擔憂脫貧是否能夠完成，政府將如何保障基本民生。
對此李克強坦言，中國作為開發中國家，人口眾多，人均年可支配收入是人民幣 3 萬（約台幣 12.5 萬），但有 6 億人口為中低收入戶，平均每個月收入僅人民幣 1000 元（約台幣 4100 ）， 1000 元在中等城市租房都有困難，現在又遭逢疫情。
李克強表示，疫情過後保障經濟困難、受疫情影響的基本民生會是極重要的工作，現在中國低保、失業保障、特困救助等人員大概一年 6000 萬人左右，因疫情預計人數更多。李克強也承認有一些人因為疫情衝擊返貧，但採取的紓困政策也部份用於於保障基本民生，有信心在多項政策實施後，能完成今年決勝脫貧攻堅的任務。
李克強的回應在中國社群平台上引起熱烈討論，中國網友樂觀的表示「謝謝國家看到我們（經濟困難的人）！」也稱讚這個才是真正的實話，不少人因為疫情已數個月沒有收入，特別是旅遊行業的工作者、務農者。
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