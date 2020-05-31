日本擬放寬4國入境限制　日媒曝首波鬆綁名單考量主因

據日本《讀賣新聞》獨家報導，日本政府因應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）實施入境管制，數位政府官員透露當局研擬將初步放寬泰國、越南、澳洲以及紐西蘭 4 個國家的入境限制。
日本對全世界各地的外國旅客都實施入境管制，預計於 6 月底結束，第一階段鬆綁預計在夏季或是近日會正式宣布。
《讀賣新聞》推測，政府判定這 4 個國家傳染情況明顯改善，企業體對恢復往來的呼聲逐漸高漲。由於越南、澳洲和紐西蘭都是《跨太平洋夥伴關係協定》（ TPP-11 ）協約國，日本再生經濟大臣西村康稔表示，他計劃最早在 6 月開始，和這些國家討論放寬入境限制，泰國則是考量到有許多日商在該國經營。
另一方面，對於已經向日本提出放寬要求的中國、韓國，日本政府則對恢復通行慎重考慮，預計在第二波鬆綁或是更晚之後才會放寬對中、韓的限制。
《讀賣新聞》分析，由於中美關係惡化，加上國際對中國沒有實報疫情的批評聲浪越來越強烈，日本政府考量到過急與中國往來可能招致美國的反對，因此格外慎重。而韓國則是擔憂該國因外出限制鬆綁，群聚感染情況擴大。
日本政府計劃針對商務人士實施新政策，商務人士在提供出國前的病毒篩檢證明，並在抵達日本後再次接受檢查，只要結果為陰性就能夠入境。
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