全美17城近1400人被逮捕　路透職員遭警「橡膠子彈」擊中

▲（圖／翻攝自推特）

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美國明尼蘇達州內一起警察執法不當的事件，導致非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）死亡，各地民眾紛紛走上街頭抗議種族歧視、警察暴力。《路透社》今日（ 31 ）報導， 2 名電視工作人員在明尼亞波里斯市時，遭到警方以橡膠彈射擊。《 CBS 》電視台的記者也透過個人推特，表示在工作人員周遭沒有示威者的情況下，警方仍對他們發射催淚彈、橡膠子彈。據《紐約郵報》報導，「佛洛伊德之死」示威持續蔓延，美國警方自當地時間週四（ 28 ）至今日（ 31 ）晚間 12 點，在全美 17 個城市中，共逮捕近 1400 人。隨著抗議活動持續，逮捕的人數可能會更高，光是在洛杉磯就有 533 人被逮捕，洛杉磯市長在當地周日凌晨宣布全市宵禁。《路透社》的攝影師查偉斯（ Julio-Cesar Chavez ）拍下警察直接瞄準他並發射橡膠子彈、催淚彈以驅散人群。幾分鐘之後，《路透社》安全顧問蘇厄德（ Rodney Seward ）在附近的加油站尋找掩護時，被橡膠子彈擊中，並大喊「我被擊中了臉」。攝影師查偉斯脖子後方中彈，蘇厄德左眼下方有深深的傷痕，兩位《路透社》的職員手臂都受了傷，並接受了現場急救人員的救助。根據《路透社》兩人都接清楚配戴表明新聞工作者的配件，查偉斯持有相機且佩帶記者證，而蘇厄德身穿防備背心，上頭貼有記者標示。後明尼亞波里斯市的警察局發言人被問及此事時，沒有作出任何回應，只要求媒體交出影片拷貝份。《 CBS 》麥可・喬治也透過個人推特發布影片，指在工作團隊在明尼亞波里斯市時，遭到警方以橡膠子彈射擊。根據影片畫面，團隊周圍並沒有示威者，且清楚表明戴媒體工作者身份，並持有相機。這起事件造成團隊工程師手部受傷。