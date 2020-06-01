美中另類角力！非裔男之死回嗆歐塔加斯　華春瑩推文掀戰

由明尼蘇達州明尼亞波里斯非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭白人警察壓頸致死引發的暴動，在全美持續延燒，截至發稿時間為止，已導致至少 26 座城市宵禁、 1400 人被捕，美國總統川普指控外來勢力和左派極端組織煽動暴力，揚言鎮壓；但此事也意外點燃美中之間的新戰火，成為中方反擊美方質疑香港問題的憑藉之一。
綜合外媒報導，美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）， 30 日在推特發文，表示「現在是全球的關鍵時刻，並將被載入史冊，全世界熱愛自由的人民必須遵守法治，並對中共公然違背對香港人的承諾追究責任」，批評北京公然違背對香港的承諾，呼籲全球持續關注並制裁。
歐塔加斯的這席話再度引發中北京不滿。中國外交部發言人華春瑩旋即在推特上轉發歐塔加斯的貼文，還打下「I can’t breathe.」（我不能呼吸）的註解，明顯是在用佛洛伊德事件回嗆歐塔加斯。隨後，另 1 名「戰狼」發言人趙立堅也轉推了其貼文，聲援華春瑩。
只不過，華春瑩的作法雖然引來大批支持者留言、諷刺美國高舉自由民主的旗號卻濫殺自己的人民，但也有不少網友吐槽，紛紛在下面張貼香港示威者遭港警壓制的照片，說：「他們也不能呼吸了，妳有看到嗎」、「香港怎麼辦？我們也不能呼吸了」。
除了外交部，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，近日也在微博上頻頻發文，批評道：「縱火警察局，打砸店鋪，封鎖道路，攻擊警察，破壞各種公共設施，美國各地發生的這一切就像是香港那些暴徒潛入美國各地親手幹的一樣。」還說：「中國網民都覺得這是華盛頓的報應。希望美國的政治精英們長點記性，美國的社會矛盾比中國多多了，他們怎麼敢鼓勵騷亂？」 1 樁引爆美國累積對立問題的爭議事件，意外成為美中雙方外交舌戰的新戰場。