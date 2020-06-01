中國官媒稱美抗議是「反送中」翻版　被邪惡香港勢力干涉

美國近日因「佛洛伊德之死」民眾紛紛上街抗議警察執法過當，導致明尼蘇達州的非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）死亡，抗議活動越演越烈，有民眾趁亂使用暴力、打劫，示威者開始擔憂暴力將會轉移此次事件的焦點。另一方面，中國媒體、外交部發言人紛紛攻擊美國，和香港反送中示威相提並論。
中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進自 30 日就不斷透過個人推特，以「佛洛伊德之死」抗議攻擊美國。30 日，胡錫進寫道「美國政客所謂的美麗風景，終於從香港蔓延至美國。現在他們可以從窗外就能望見了。我想問佩洛西（眾議院議長）和龐皮歐（國務卿）：北京應該要支持美國示威嗎？像你們美化香港暴民一樣」。
昨日（ 31 ）胡錫進又發 2 條文，稱自己嚴重懷疑香港暴民干涉美國示威。攻擊警察、砸毀商店、堵路、毀損公共設施，都是他們的行徑。可見香港暴民主控了美國暴力示威。
另一則推文則寫道「外國勢力介入『佛洛伊德』抗議嗎？一定是香港暴民，因為明尼亞波里斯內所見的行為，跟香港暴民的行徑一模一樣，快叫國際刑警逮捕香港暴民」。
幾兩文章收到了許多批評。網友回應「香港是中國的一部分，你是在說這些暴民來自中國嗎？」、「我才嚴重懷疑你是共產黨走狗」、「我嚴重懷疑你的學歷是從淘寶買來的」。但也有疑似海外華人的用戶表達對胡錫進言論的支持。
中國外交部發言人華春瑩也在推特上貼出美國國務院發言人奧塔格斯（ Morgan Ortagus ）的發表支持香港自由民主的推特，配上佛洛伊德死前的呼喊「我不能呼吸」。
中國官媒《人民日報》，也將此次事件與制裁香港、中美關係惡化相提並論。批評美國雙重標準，用外部掩飾內部矛盾，就是要讓風牛馬不相及的事相互對衝，與己有關和與己無關的事攪在一起，通過升級問題、出口矛盾，來欺騙、麻痹民眾和世界。
《紐約時報》日前也批評過中國，在全世界忙於處理新型冠狀病毒（ COVID-19 ）之際，在東海、南海、中印邊界及台灣海峽的軍事行動頻頻，造成區域局勢緊張，又在此刻推動「港版國安法」剷除中方認定的外部勢力。
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