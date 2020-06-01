美宣布退出WHO！專家曝台「2產業」成龍頭：世界欠台灣的

美國總統川普 29 日在白宮舉行重大記者會，對中國強推「港版國安法」等動作進行一連串反擊政策如退出 WHO 、宣布取消香港貿易優惠地位等，而在國際情勢動盪的此時，美國前總統顧問史提芬班農（Steve Bannon）就在受訪時提到「世界欠台灣一個公道」，並向我國總統蔡英文喊話，特別指出生科、半導體兩產業能帶領台灣登上世界舞台。

近日，美國前總統顧問及白宮首席策略長班農在《Zooming In with Simone Gao》節目受訪，他針對此次新冠肺炎在全世界大流行的現象表示「如果世界聽台灣的，而不是中國的，死亡人數會大幅減少，經濟也不會如此受挫」，對此他也替台灣感到可惜，並稱「世界欠台灣一個公道」。

▲前美國總統顧問受訪時表示「這是台灣的時刻」。（圖／翻攝自《 Zooming In with Simone Gao 》）

就蔡英文總統的就職演說表現來說，班農則稱蔡英文是「行動派」，雖不訴諸激昂的語氣和口吻，但不向中共磕頭的決心很有力量。此外，他也在受訪時向蔡英文總統喊話「這是台灣在陽光下展下的時刻」，並建議維持台灣生物科技與半導體產業居世界龍頭的位置，並盡可能與美國和其他貿易夥伴接軌合作。

「台灣是世界民主和自由的燈塔」班農面對受訪時不斷強調，對比中國隱匿疫情的動作，他指出台灣的存在更凸顯中國的無能和腐敗，尤其是強推港版國安法通過的現在，透過皮尤民調中心研究，因為疫情和香港的影響，台灣的存在可以說是讓中國難堪的關鍵。（編輯：楊智傑）