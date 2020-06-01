若北京持續擴張　外媒：英國擬5年內承認台灣主權

港版國安法的推行，使外界對北京專制與否的擔憂日益加深，而新冠肺炎疫情肆虐之際，北京還頻頻派出「戰狼」發言人嗆聲，也讓以美國為首的西方國家普遍對中國感到不滿，美國更是大動作祭出一連串制裁措施。近日有英國媒體獨家披露，英國已出現支持台灣的聲浪，若北京擴張行徑再無改善，英國內部甚至討論要在 5 年內承認台灣主權。
根據英國《每日快報》旗下的《星期日快報》 5 月 31 日報導，隨著新冠肺炎的影響持續，人們對共產黨政權如何對待香港、威脅台灣的憤怒程度越來越高。有消息人士告訴該報，如果北京當局繼續保持目前的發展軌跡，則可能會改變英國對兩岸關係的政策，包含在 5 年內承認台灣主權、並與其他國家一起以軍事捍衛台灣。
英國國會議員、台英國會小組副主席羅森代（ Andrew Rossendale ）並稱：「英國長期都以相當可恥的方式對待台灣。我們不能讓中國共產黨政權進攻並壓倒台灣。它是該地區西方民主的燈塔，我們和盟友必須捍衛它。」
報導也指出，在採取承認台灣主權這個「核選項」前，英國還有很多方式可以挺台，例如，賦予台灣駐英代表「完整的外交地位」；以英國在南太平洋的外交實力，用於幫助遏制中國的擴張、加強對台灣主權的支持。英國還可在國際組織內幫助台灣發聲，世界衛生大會（ WHA ）即為 1 例。
此外，英方還有更直接的手段。報導稱， 不久前甫連任就職的台灣總統蔡英文，去年曾對英國代表團表示，希望英國提供潛艦零件，這項要求反映了現實情況，即中國人民解放軍正計劃舉行大規模登陸演習，目標為奪取台灣掌控的東沙群島。
英國智庫亨利傑克遜學會（ Henry JacksonSociety ）主任羅傑斯（ James Rogers ）也表示，英國對台灣的正式承認，取決於中國在威權路線上前進的速度；由於幾乎沒有跡象顯示中國會有所改變，所以前述情況也可能發生的比想像中還早。
不過，報導中所提的論述主要是由支持台灣的人士提出，並未獲得英國官方單位證實，英國政府的對台政策是否真會在短期內有如此變化，尚有待觀察。