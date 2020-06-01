要求港企、員工挺國安法　《紐時》：外資遭受北京審查

▲香港匯豐銀行總行。（圖／翻攝自網路）

▲Versace 連帽外套上印著「 Hong Kong - Hong Kong 」被認定是港獨作品。（圖／翻攝自網路）

▲COACH 服飾上印著「 Hong Kong 」沒有加上 China 被認定是港獨作品。（圖／翻攝自網路）

《紐約時報》昨日（ 31 ）指出，北京推動「港版國安法」受到民主國家譴責，然而中國政府正在敦促香港官員、居民表態支持立法，以展現權威主義的政策受到廣泛支持。近日一份香港 2605 位文藝界人士連署挺國安法的名單，引起軒然大波。香港商界，包括銀行、律師和教授在接受訪問時，都向《紐約時報》透露，香港職場內的恐懼氛圍日益漸增。前香港特首梁振英週五（ 29 ）在臉書發文，點名香港英商匯豐銀行如果不表態支持「港版國安法」，則可能一夜之間被中資銀行或其他銀行取代。更早前，金融工會向金融監管機構投訴，稱兩家中資銀行向員工施壓，要求他們參與支持國安法的連署。工會在聲明中批評，這種行為由上級主管強迫員工參與政治活動，已經是種濫權。律師、銀行職員以及教授向《紐約時報》表示，許多員工都面臨表態支持建制派議員、附和北京立場的壓力，抱有異議的職員可能會被懲罰或是開除。法國巴黎銀行（ BNP Paribas ）前律師吳傑森（ Jsaon Ng ）表示，「自示威開始以來，香港言論自由及急速惡化」。吳傑森因為在個人臉書，發表有關政治的言論，並用「有樣學樣」（ monkey see, monkey do ）形容親中人士。法國巴黎銀行立即為此公開道歉，吳傑森後離開了銀行。中國交通銀行的經濟學家羅家聰（ Ka-chung Law ）也有相似的遭遇，他被要求不要談論政治論亂對經濟造成的損失。在去年 10 月羅家聰向他的團隊轉發一篇文章，內文討論美國可能經濟制裁北京的方式。公司認定那是他的觀點，即使文章作者另有其人，但羅家聰因此被要求辭職。在香港，越來越多跨國公司發現企業體被北京審查。NBA 去年因為休士頓火箭隊總經理莫雷（ Daryl Morey ）在推特上表態支持香港示威者。中國官媒馬上採取行動，終止季前賽轉播。此外，COACH、紀梵希（ Givenchy ）、凡賽斯（ Versace ）等品牌，也被要求為「被認定港獨」的商品道歉。