抗議失控！紐約市急封曼哈頓大橋　市長女兒也被逮捕

▲紐約市長的女兒基亞拉。（圖／翻攝自《紐約郵報》）

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）因警方執法不當死亡案件，引發全美各地民眾發起示威活動，抗議警察濫用權力、種族歧視。示威活動中出現趁火打劫、使用暴力的情況，至少 16 個城市像國民衛隊發出請求，協助控制混亂。大量紐約市市民走上街頭抗議，佔據曼哈頓第五大道、百老匯及時代廣場，行徑至通往曼哈頓的主要橋樑，當局在當地時間周日（ 31 ）晚間關閉曼哈頓大橋。根據紐約《 ABC7 新聞》報導，示威期間氣氛大多和平。受訪的示威者表示，「黑人的性命很重要」（ Black lives matter ）才是人們想傳遞的訊息。後當地時間晚間 9 點半左右，警方接獲零星通報，在小巷弄內有人放火、搶劫。紐約警察（ NYPD ）出動驅離民眾，據不具名的消息，在當晚逮捕的 345 人中，包括紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）25 歲的女兒基亞拉（ Chiara de Blasio ），她在晚間 10 點半左右，和約莫百名示威者在百老匯聚集，因為拒絕遵循警方指示離開，而被逮捕。根據《紐約郵報》報導，百老匯當時有警車遭到縱火，有些人在攻擊警察，大約上千名示威者在場。基亞拉在被逮捕後提供的地址是白思豪紐約上東城區的豪宅，但她並沒有告訴警方她是市長的女兒。目前紐約市政府尚未對基亞拉被捕一事多做說明。