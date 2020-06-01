「泰」辣！泰國勵志美女影星　新劇開播鴛鴦浴超養眼

泰國影視產業近幾年來越來越熱門，也捧紅不少新生代泰劇女神，現年25歲的Preaw（原名：Tussaneeya Karnsomnut）的泰國美女原是模特兒，擁有一雙大長腿的她也非常有演藝天份，由他主演連續劇的《天鵝羽翼》於5月28日開播，高顏值的男女主吸引許多網友入坑。
1994年出生於泰國曼谷，Preaw從小父母離異，由阿姨帶大的她每逢週末總是與阿姨一起到市場賣東西，從小就成熟懂事。憑藉出眾的外型意外被現任經紀人看中，隨後她被邀請去參加試鏡，更參加秀髮美女比賽獲勝。不過，他的職涯沒有止於模特兒，多才多藝的她除了演戲以外還會跳泰國傳統舞蹈，後來也憑著優秀的演技魅力與泰國第七台簽約，星路自此展開，目前有包括《金頂》《血仇2014》《戀上黑社會》等代表作。
由Preaw和男星Bigm合演的新劇《天使羽翼》劇情講述一個漂亮的社交名媛利用自己的魅力吸引男人，但從未真心對待這些追求者，這也因此為她帶來麻煩；而一位年輕男子出現了，他不僅沒有落入她的把戲，還處處針對她，兩人的難解緣分也就此展開。該劇於5月28日開播，每週三、四各更新一集。
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