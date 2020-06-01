「泰」辣！泰國勵志美女影星　新劇開播鴛鴦浴超養眼

▲現年25歲的Preaw（原名：Tussaneeya Karnsomnut）的泰國美女原是模特兒，擁有一雙大長腿的她也非常有演藝天份。（圖／翻攝自instagarm）

泰國影視產業近幾年來越來越熱門，也捧紅不少新生代泰劇女神，現年25歲的Preaw（原名：Tussaneeya Karnsomnut）的泰國美女原是模特兒，擁有一雙大長腿的她也非常有演藝天份，由他主演連續劇的《天鵝羽翼》於5月28日開播，高顏值的男女主吸引許多網友入坑。



