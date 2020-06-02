影／街訪大馬人眼中的台灣　「這件事」讓他們超問號

珍珠奶茶、夜市、偶像劇、流行音樂、親切的人民，這些都是台灣人對自己國家相當引以為傲的代表性特色，不過，在外國人眼中也是如此嗎？在不要鬧工作室所拍攝的【馬來西亞接訪—大家知道台灣嗎？】影片中，實地走訪大馬街頭，看看馬來西亞人眼中的台灣是什麼樣子。





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在影片中，大多數的受訪者對台灣都有一定的印象，也有得曾經來過台灣。許多人都稱讚到台灣人「很熱情、友善」。去過台灣的人也在鏡頭前分享自己在台灣的經驗，許多人稱讚台灣美食並點名最喜歡「鹹酥雞、惡魔雞排」，也有人稱讚台北環境舒適、乾淨、交通方便。除了美食觀光外，台灣的演藝娛樂也讓大馬人印象深刻。有人提到自己從小看台劇、聽台灣的歌長大，不只一位民眾提到台偶「流行花園」。





不過，有在關注台灣新聞的馬來西亞人也提出疑問：「為什麼十件新聞裡就有五件以上是車禍？而且這些車禍都被攝像頭及行車記錄器記錄下來？」這個觀察也引起台灣人的共鳴，許多網友紛紛留言無奈地抱怨台灣新聞充斥行車記錄器的亂象：「重點是播那麼多車禍, 駕駛的素質也沒提升」、「其實大小車禍每天都發生，新聞節目沒熱門政治議題，沒聳動新聞可報就拿車禍新聞來塘塞。」





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