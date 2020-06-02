剛說沒打算宵禁不到1天　紐約市長改變主意：防暴力升級

佛洛伊德家屬委託專家進行獨立驗屍結果顯示，佛洛伊德的死因是頸背部受壓迫而窒息，並非是先前官方所說的心臟病與毒物，家屬怒批官方驗屍報告根本是「胡說八道」。而被控 3 級謀殺與 2 級過失殺人的白人警察沙文( Derek Chauvin )，若真以謀殺罪被成功起訴，最高可求處 25 年刑期，過失殺人最高則可判 10 年有期徒刑。

非裔男子佛洛伊德( George Floyd )遭殺一事，風暴越演越烈，示威衝突仍在持續，紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo ）週一（ 1 日）與紐約市市長白思豪（ Bill de Blasio ）商討後，決定從當晚 11 點到隔天早上 5 點實施宵禁。就在前 1 天( 5 月 31 日)，白思豪才剛稱紐約市警力充足，沒有宵禁計畫。綜合外媒報導，古莫 1 日在新冠肺炎疫情記者會上談到近日的示威潮，聲稱自己與白思豪討論宵禁的問題，認為宵禁對平息混亂局面應有幫助，決定即日起從晚上 11 點到隔天早上 5 點執行宵禁。由於示威期間許多不肖分子趁火打劫，令商家遭受池魚之殃，因此 2 位領導人也宣布，為了防止暴力升級和財產損失，紐約市警察局（ NYPD ）警力將增加 1 倍，從原先的 4000 人增至 8000 人，新增的警力將部署到週末晚間曾於抗議活動中被打劫的地區，特別是曼哈頓下城和蘇活區等。古莫還稱將讓紐約州國民警衛隊（ National Guard ）待命，有需要時就會派至州內各個城市，協助維持當地治安。雖然紐約市不是首個宣布宵禁的大城市，但當地已有數十年未曾實施該項禁令，上次發生已是 1943 年，由當時的紐約市長為了因應白人警察向黑人士兵開槍引發的騷亂發出。