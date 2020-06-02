示威遍地開花！川普怒譙州長們「軟弱」：激進者應抓去關

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗爭浪潮，釀成多地暴力示威，美國總統川普除了怒批示威者是被極左激進組織操弄的暴民外，也對許多州長的回應方式表達不滿，痛批他們行事過於「軟弱」，無法掌控全局才導致事態演變至此。綜合美國媒體報導，川普於近日與各州州長進行視訊會議時，曾要求州長們要「更積極」的應對暴亂，對暴力示威者採取更強硬的鎮壓措施。從外媒取得的錄音檔可聽到，川普對與會者表示：「你們必須主導，若你們不主導的話，就是在浪費自己的時間，他們會騎到你們頭上，讓你們看起來就像是一群蠢蛋。要把人給抓起來，送交審判，他們必須去坐牢。」除此之外，川普還對州長們說，應該把做亂者都放進監牢裡關個至少 10 年，讓他們不敢再犯，也讓對方知道政府的決心，要州長們「強硬點」，並稱：「你們之中大多數的人很軟弱。你們必須逮捕民眾。」白宮發言人麥肯納莉（ Kayleigh McEnany ） 1 日表示，將部署更多聯邦資源，協助執法部門應對暴力抗議事件。麥肯納莉並稱，川普已對佛洛伊德之死多次發表聲明，鼓勵民眾進行和平抗議，但若遇到激進部分民眾以暴力和無政府狀態抗爭，則須以行動加以制止，確保人民安全，這就是川普正在努力進行的事。