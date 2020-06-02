歐洲對北京態度出現分歧　學者籲：應加入民主陣營護港

中國政府推動「港版國安法」受到美國大力譴責，雙方關係益趨緊張，美方直指香港沒有理由繼續享有特殊待遇，中方也就近日美國內部因警察執法不當、種族議題而起的抗議反擊。相較之下歐洲對香港議題的態度出現分歧，有學者認為，歐洲現在對北京的立場分裂成「不願採取行動」，以及「一意孤行」拒絕加入以美國為首的民主陣營。
哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）東亞研究中心高級研究員科雷（Philippe Le Corre）投書法國《星期日週報》（ Le Journal du Dimanche ）分析歐洲各國在新型冠病毒疫情（ COVID-19 ）、香港議題上對北京的態度出現分歧。
科雷認為，國安法是中國共產黨對國際粗暴的回應，顯示它已經不再懼怕國內外的敵人。且習近平認為，從中國的公眾輿論來看，對抗香港民主運動會受到廣泛的支持，甚至在 9 月的立法會選舉中（建制派）會獲得不錯的成績。
近幾個月因為 COVID-19 疫情大流行，香港民主運動的版面在媒體上大幅減少，但香港在西方社會仍佔有一定的特殊位置。一直到 1990 年代後期，香港都還是國際第七大商業區和亞洲第二金融中心。許多跨國公司都在香港建立地區總部，光是美國企業就在港雇用逾 10 萬人。然而今時，就像 1997 年回歸中國一樣，許多企業都在思考撤資香港。
國際在「港版國安法」後的態度明顯分裂。科雷分析，美國方面，川普政府自去年 11 月就通過《香港人權法案》，眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ）呼籲政府實施簽證限制及經濟制裁。
相較美國不論黨派，展現一致的挺港態度，歐洲卻出現了分歧。歐洲聯盟外交和安全政策代表豐特列斯（ Josep Borrell Fontelles ）在上週五（ 29 ）對香港議題表示擔憂，但也聲明制裁不是解決方法。法國則是謹慎表態，外交部長勒德里昂（ Jean-Yves Le Drian ）在「港版國安法」通過前夕（ 27 ），於參議院聽證會上表示對立法感到憂心，質疑香港能否保有基本自由，還可能引發新一波示威，並表示法方尊重「一國兩制」的政策。
即將於 7 月起輪值歐盟主席國的德國，抱持著曖昧不明的態度。考量到 9 月即將於萊比錫（ Leipzig ）與中國舉行會議，科雷指出，事實上德國正嘗試與中國達成一項雙邊投資協議，並希望與習近平保持特權對話的關係。
美國、加拿大、澳洲結成聯盟，1984 年的《中英聯合聲明》是香港現在唯一的希望。作為前殖民政權的英國，提議提供 30 萬香港人「海外公民」的身份，但這遠遠不夠。
科雷認為，對歐洲、法國來說，唯一有用的途徑是加入民主國家的陣營，維護香港的地位。現時約有 8 萬名歐洲公民居住於香港，數以千計的外資公司在港經營數十年。現在 COVID-19 疫情持續，歐洲必須堅持自身立場，堅持維護國際法，而聲稱是超級大國，卻想減少責任的中國也應如此。
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