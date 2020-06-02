被川普要求應強硬鎮暴 　州長們回嗆：出張嘴只會更糟

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗爭浪潮，總統川普再度語出驚人，除了揚言要派軍隊鎮壓外，還在 1 次視訊會議中怒批州長們太過軟弱才會被騎到頭上，要他們硬起來對抗暴力示威者。不過川普的這番呼籲並非引起所有人的共鳴，有不少州長在事後回應，對川普的「提議」敬謝不敏，認為他只會加強衝突和對立，給在最前線抗暴的地方政府施加無謂的壓力。
根據《今日美國》( USA Today )報導，包含經常被川普抨擊的密西根州長惠特梅爾（ Gretchen Whitmer ）在內，不少地方首長都對川普的言論不以為然。惠特梅爾認為，現在各州州長都仍在為抗擊新冠肺炎疫情打拼，同時又得應付席捲而來的示威潮，但總統本人卻忙著散播仇恨和分裂的種子，甚至要州長們強硬鎮壓以免被示威者騎到頭上，根本是不對的。
伊利諾伊州州長普利茲克（ J.B. Pritzker ）也在該次視訊通話中，直接表達對川普充滿煽動性之言論的擔憂，認為領導人的責任是讓雙方都能冷靜下來，而非火上澆油；並否決了聯邦政府向伊利諾州派遣軍隊的說法，也反對川普政府向白宮外的和平示威者扔擲催淚彈等物：「和平示威者有權利在那裡，這不是我們在美國的行事方式。」
此外，華盛頓州長英斯利（ Jay Inslee ）亦於推特上寫道，川普將自己的整個政治職業都建立在種族主義和謊言的背後，試圖讓自己看上去更強大，但再次展現對解決美國黑人面臨潛在不公正的無能，並打下：「這不是領導者的風範。」
在共和黨籍的州長中，麻薩諸塞州州長貝克（ Charlie Baker ）是罕見站出來批評川普的人：「我聽到了總統今天所說的掌控和戰鬥...在過去幾週，我們找不到這個國家最需要的同情和領導才能。相反的，我們變得苦澀、好鬥且自私。」並說：「這不是我們在波士頓需要的，也不是麻薩諸塞州需要的。」