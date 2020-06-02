回應美國示威潮　香港2任特首齊批美方「雙重標準」

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗爭浪潮，意外成了中美角力的新戰場，除了美國國務院發言人、中國外交部發言人在推特上就此事互諷外，香港前任及現任行政長官，也藉機批評美方是以雙重標準看待 2 地示威。
綜合媒體報導，香港特首林鄭月娥今天（ 2 日）召開記者會時，主動提到近日美方對香港政策和美國境內暴亂之事。林鄭月娥指出，外國部分政府官員和政客對香港事務的指控失實，美國對香港實施制裁亦是損人不利己，而且雙重標準，因為美國自己在處理反警暴騷亂時，政府也採取強硬態度，但不知為何對待香港就會戴上「有色眼鏡」去看。
林鄭月娥並表示，《基本法》 23 條的立法工作，長期以來都被妖魔和污名化，要在特定時期內完成確實很難，而北京中央政府推出「港區國安法」亦承受很大壓力，但都願意體現擔當，應驗了已故中共領導人鄧小平的言論，總有一些事件若無中央出頭，便難以解決。希望有關方與港府互相尊重，尤其現在正值全球經濟疲弱不堪，再行制裁也只會讓經濟和市民生活更糟。
另一方面，香港前特首梁振英，近日也數次在臉書上發表有關美國示威暴動的言論。除了打下「事發現場不在香港，而是在經常對香港指手劃腳的美國」，並將 2 地的示威現場做比較，直指「你如果以前相信香港過去一年的暴亂沒有黑手、沒有大台、沒有金主，今天你還相信嗎？」
梁振英認為，美國的示威者沒有頭盔、沒有防毒面具、沒有無線電通訊器材、沒有八達通卡、沒有汽油彈工場、沒有現場的現金交收、沒有大批的業餘「記者」、沒有雨傘隊、沒有醫療隊、沒有《 612 基金》；對比香港的示威者，後者明顯是有幕後黑手的支持。