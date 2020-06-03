星國網路流出300名女性不雅影片　疑有台灣人受害

▲根據新加坡媒體報導，有人蒐集超過300名女性的裸照及性愛影片並上傳到雲端資料庫，宛若韓國N號房事件翻版。（示意圖／海峽郵報）

根據新加坡媒體報導，有人蒐集超過300名女性的裸照及性愛影片並上傳到雲端資料庫，宛若韓國N號房事件翻版。資料庫中大部分是星國女性，不過也有少部分註明是台灣流出的性愛影片。資料庫內容近期在社群媒體上傳開。





據「新明日報」(Shin Min Daily News)報導指出，近日在社群媒體流傳一個雲端儲存空間的網路連結，裡面存有大量私密照片及影片。報導提到，有人創建多個文件夾，以不同女性的姓名或社群媒體帳號命名，加入疑似當事人的裸照、性愛影片等內容。這名有心人士上傳了超過300名女性的私密照片與影片，大部分的內容可能是先前就被人流傳出來，才被有心人士下載儲存再上傳。該資料庫共有554個文件檔，包含3萬多個文件，其中有少部分文件夾註明是台灣、香港、中國等地流出的性愛影片。





根據新加坡不良刊物法令規定，任何人輸入、發布、販售、供應、散播或複製被禁止的內容都算觸法。透過電子媒介傳送猥褻照片，持有、散播猥褻影片者也觸犯法令。有律師建議，受波及的女性可向新加坡警方報案求助，讓警方展開調查，並要求雲端公司將帳號關閉。





據悉，這個存放不雅影片的雲端資料庫屬於紐西蘭一家網路服務供應商，不過上傳者的身份目前尚未得知。



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