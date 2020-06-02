女兒參與示威被捕！紐約市長終於回應：為她感到驕傲

美國日前明尼蘇達州內一名非裔男子，佛洛伊德（ George Floyd ）因遭到警方以膝蓋壓頸致死，引起全美各地民眾紛紛上街抗議警察執法不當、種族歧視。紐約市當地時間週末多處出現大量民眾參與示威，入夜後警方接獲零星通報，有暴力、縱火事件。
據《紐約郵報》報導，週六（ 30 ）晚間逮捕的 300 多人中，包括紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）的女兒基亞拉（ Chiara de Blasio ）。 25 歲的基亞拉因為同上百人在曼哈頓百老匯聚集，阻礙交通，被紐約警方逮補，經過審訊後已被釋放。
對此紐約市長終於公開回應，表示他非常了解、相信女兒，基亞拉絕不會使用暴力，且對於女兒願意參與運動感到驕傲。白思豪沒有對女兒遭逮捕的事情多做說明，但他告訴媒體，第一時間夫妻倆並沒有馬上知道基亞拉被逮捕，未來將會讓基亞拉自己出面說明情況。
紐約《 NBC News 》指出，基亞拉被捕後，一張包括她的社保號碼、地址的貼文，被長期批評白思豪的紐約警察聯盟 SBA （ Sergeants Benevolent Association ）透過推特發佈到網路上，現在這則貼文已被下架。白思豪表示， SBA 所做的事情非常不合理，並不只是因為內文牽涉的是他的女兒，更是因為侵犯到個人隱私。