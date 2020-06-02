害怕個資外洩？印度「神軟體」揪中國程式：手機刪超乾淨

先前中國持續在與印度接壤的邊境動作不斷，至今中印關係仍呈現對峙狀態，印度內部對於中國反中情緒也逐漸高漲。對此印度一家軟體公司就推出能「一鍵刪除」所有來自中國應用程式的 APP，短短兩週內下載量已經突破百萬，連《三個傻瓜》中主角藍丘的原型旺楚克，也加入「抵制中國Apps」的行動，讓印度反中呼聲更加壯大。

印度軟體公司 One Touch App Labs 推出「移除中國 APP」（Remove China APP）這款手機應用程式，短短兩週下載量突破百萬次。目前這個軟體只有安卓版本，已有超過13萬則評論，總體評分更高達接近滿分的4.8分，重點是這款軟體不收費也不要求取得任何權限，能直接幫使用者挑出來自中國的應用程式。

▲這款 APP 在印度爆紅，收到接近滿分的評價。（圖／翻攝自 Google Play Store ）

開發業者One Touch App Labs則在受訪時表示，這是為教育目的而開發的應用程式，可幫助用戶識別某些應用程序的原籍國。基於中國手機、APP竊取用戶個資的消息頻傳，他們認為來自中國的應用程式是「不安全的」，而這款 APP 也不會要求或強迫用戶卸載任何程式，使用者完全可自主選擇刪除。

根據《印度時報》報導，這個應用程式爆紅關鍵是呼應了印度內部反華論調的呼應，首先，印度民眾覺得中國程式不安全、第二，民眾認為中國資助反印度組織、第三，中國是新冠疫情的源頭。此外《三個傻瓜》中主角原型的工程師也在

推特

指出「印度幾十年來，一直容忍中國入侵」，呼籲印度民眾抵制所有中國產品，包括中資背景的手機應用程式「TikTok」。（編輯：楊智傑）