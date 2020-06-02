全美抗議不斷！名醫預言川普「連任無望」：犯下4大錯誤

▲孔繁錦發文全文。（圖／翻攝自孔繁錦臉書）

美國明尼蘇達州警察，於當地時間上（5）月 25 日逮捕一名黑人男子，一名白人警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地數分鐘，最終導致該男送醫不治，事件在美國掀起軒然大波，並立刻上升到種族問題引發各地抗議示威不斷。對此，知名醫師孔繁錦表示，「川普大選敗局已定」，並指出川普犯下 4 個錯誤。孔繁錦昨（1）日在臉書發文評論美國近期的抗議事件，列出他個人的 8 點觀察：一、警方第一時間只將惡警免職，沒說道歉與究責。二、司法沒有迅速收押起訴惡警，拖了四天已經來不及。三、明尼蘇達州長手足無措明顯失職，應該一邊道歉罪己撫慰家屬呼籲大眾冷靜，一邊果斷調集部隊實施軍管宵禁戒嚴。四、跟香港反送中一樣，事件只是引爆點。根源是貧富懸殊、階級(種族)對立(仇恨)、年輕人絕望看不到將來，是社會結構問題。五、《手機＋網路＝全民自媒體》再次扮演關鍵角色，證明不愧為劃時代發明。六、看板人物意見領袖名流明星紛紛表態，矛頭一致指向川普。七、警民一旦陷入暴力相向冤冤相報的惡性循環，游擊巷戰已難善了。八、川普大選敗局已定，會是這場事件最後輸家，他犯了四個錯誤：1.靠煽動民粹階級仇恨種族對立起家，活該報應遭到反噬。2.沒有拿出領袖高度撫慰人心，反而依舊高調強硬火上澆油，惹起眾怒一發不可收拾。3.慣技甩鍋卸責，這次想不出可以怪誰，竟然驚慌逃竄啞口無言，讓人看破手腳。4.外交孤立單邊硬幹霸凌盟邦，國際樂的看戲。正想藉香港打中共救選情，不料後院失火，支持度繼續探底。（編輯：倪浩軒）