世衛錄音檔外洩　證實「中國延遲公布病毒資訊」

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）擴散全球，確診病例與死亡數不斷攀升，至今已造成逾 600 萬人確診、37 萬人死亡。雖然世界衛生組織 WHO 屢屢公開讚揚中國抗疫有成，但美聯社最新報導指出，其實世衛官員曾私下對於中國提供的訊息不足表達不滿，對外稱讚中國的目的很簡單，是為了要獲取更多的資訊。據美聯社取得的錄音檔顯示，世衛官員曾在 1 月 6 日那一週的會議，抱怨中國分享的資料不足，明顯延誤通報疫情，導致世衛難以評估病毒有效人傳人的程度，使得他們對於無法在取得防止疫情擴散所需資訊備感挫折，並且浪費了許多寶貴的時間。世衛駐中國代表蓋立（ Gauden Galea ）曾在另一場會議中表示，中國政府直到央視公布前 15 分鐘，才把資訊提供給世衛。此外，目前擔任世衛組織 COVID-19 技術負責人的美國流行病學家范科霍夫（ Maria Van Kerkhove ）曾在內部會議上說：「我們獲得的訊息很少。顯然不足以做適當的計畫。」然而，自從疫情爆發以來，世衛多次感謝中國政府「立即」分享新冠肺炎 COVID-19 病毒基因序列，並強調中方對於防疫的努力及透明行事「令人印象非常深刻，言語無法表達」，世衛秘書長譚德塞更是不斷為中國辯護，與外洩的錄音檔兩相對照，顯得相當諷刺。