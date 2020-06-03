被問川普派兵？杜魯道尷尬呆站　美媒曝：他爸曾派兵鎮壓

加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ）在當地時間週二（ 2 ）被記者問及美國總統川普準備出動軍隊處理席捲美國的抗議活動時，遲疑了 20 秒才回應，引起美加兩國民眾的關注與討論。
杜魯道思索良久終於回答，但他避免直接談論到川普應對。「我們都對美國正在發生的事情感到害怕、驚愕。現在是將人們團結再一起的時刻，但也是需要傾聽的時刻，現在是時候了解，歷經了數十年的進步，是什麼樣的傷害仍持續進行」。杜魯道補充，加拿大也必須要解決騎士問題。
副總理方惠蘭（ Chrystia Freeland ）在川普的問題上一樣謹慎，她表示正密切關注鄰國的議題。「作為一個加拿大政治家、領導者，我專注於國內事務，政府內部以及加拿大民眾都非常清楚，這不是我們無法避免這個問題。政府的工作是傾聽非裔加拿大人、國內的種族歧視問題」。
因佛洛伊德之死，加拿大境內，包括渥太華、多倫多、蒙特利爾也有數起抗議活動。但總理杜魯道和加國政府高層都避免批評川普、他處理示威的方式以及日前宣布終止美國與 WHO 的關係，如此相關的議題。甚至加拿大國會在週二（ 2 ）向佛洛伊德致上敬意，保守黨領袖謝爾（ Andrew Scheer ）也避免直接批評川普。
《洛杉磯時報》引述專家分析，加拿大出口至美國佔該國整體 70%，事實如此，加拿大國內沒有一名政客敢與川普對立，尤其是杜魯道的父親，前總理皮耶・杜魯道（ Pierre Trudeau ）曾在 1970 年部署軍隊鎮壓魁北克省。