大馬環球小姐評論非裔男事件挨轟　破萬網友連署拔他頭銜

美國非裔男之死事件持續延燒，馬來西亞環球小姐選美冠軍Samantha日前在社群媒體上發布爭議性言論要美國黑人「放輕鬆」，更直指黑人是「選擇」以有色人種身份出生，此番言論引發網友輿論撻罰，更在網路發起連署要撤除她環球小姐的頭銜，目前連署人數已達二萬人。





今年25歲的Samantha Katie James擁有中國及巴西血統，外型出眾的她2017年於馬來西亞環球小姐選美比賽中脫穎而出奪得冠軍，在非裔男之死事件爆發後，她於6月1日在自己的instagram上發佈多則現實動態，說道：「雖然我不住美國，這件事跟我無關，但我覺得似乎是『白人』贏了。你們對這件事很生氣，所以用暴怒與痛苦來發洩，但我覺得，這反而讓這件事控制了你們的情緒，也讓他們能掌控你。」她接著說道：「給所有的黑人，放輕鬆，把這件事視為一個挑戰，讓自己更堅強。你們選擇以有色人種的身份出生在美國是有原因的，就是要學習某種特別的東西。接受現況，貧窮和飢餓仍存在，但現實就是如此，這是無法避免的。最好的應對方式就是保持平靜，保護自己的心，別讓它崩塌這是你的責任。」



