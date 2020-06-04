大馬環球小姐評論非裔男事件挨轟　破萬網友連署拔他頭銜

美國非裔男之死事件持續延燒，馬來西亞環球小姐選美冠軍Samantha日前在社群媒體上發布爭議性言論要美國黑人「放輕鬆」，更直指黑人是「選擇」以有色人種身份出生，此番言論引發網友輿論撻罰，更在網路發起連署要撤除她環球小姐的頭銜，目前連署人數已達二萬人。
今年25歲的Samantha Katie James擁有中國及巴西血統，外型出眾的她2017年於馬來西亞環球小姐選美比賽中脫穎而出奪得冠軍，在非裔男之死事件爆發後，她於6月1日在自己的instagram上發佈多則現實動態，說道：「雖然我不住美國，這件事跟我無關，但我覺得似乎是『白人』贏了。你們對這件事很生氣，所以用暴怒與痛苦來發洩，但我覺得，這反而讓這件事控制了你們的情緒，也讓他們能掌控你。」她接著說道：「給所有的黑人，放輕鬆，把這件事視為一個挑戰，讓自己更堅強。你們選擇以有色人種的身份出生在美國是有原因的，就是要學習某種特別的東西。接受現況，貧窮和飢餓仍存在，但現實就是如此，這是無法避免的。最好的應對方式就是保持平靜，保護自己的心，別讓它崩塌這是你的責任。」
該言論一出網路輿論瞬間爆炸，#SamanthaKayty的主題標籤迅速在幾小時內登上推特熱搜，環球小姐組織也火速發佈聲明切割，措辭嚴厲的指Samantha的言論是「不適當、冒犯的、不被接受的及傷人的」，更指出2018年後她就不再代表環球小姐組織了。有網友對Samantha這番言論非常不滿，於是在網路發起連署要求摘除她的環球小姐頭銜。兩位發起人Gan和Zeh在聲明中寫道：「Samantha身為公眾人物卻公開發表帶有歧視性且非常無知的言論。她的無知和缺乏自我意識不適合代表代表馬來西亞。」該連署目前已經超過二萬人。
除了環球小姐組織急著切割之外，原本與Samantha有廣告合作的馬來西亞化妝品品牌 Velvet Vanity也很快地宣布終結與她的合作關係，並澄清這些爭議觀點與該公司無關。事件爆發後，Samantha也急著在instagram上滅火，她回覆網友留言解釋自己的說法，更提到自己作為白皮膚在馬來西亞長大也經常受到歧視，表示她只是以過來人身份表達看法。不過該說法並未獲得多數網友支持，大批網友們留言炮轟她「根本不知道真正被種族歧視的感受是什麼」。
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