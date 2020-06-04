台人從何時不把中國當朋友？調查出爐「關鍵轉捩點」曝光

今年 1 月蔡英文總統勝選後，緊接著新冠疫情由中國散播到全球，加上目睹美中貿易戰、香港反送中運動，

根據

中央研究院社會學研究所昨（ 2 ）日公布最新民調顯示， 就有七成台灣民眾不同意「中國大陸政府，是台灣的朋友」。對此，學者就分析台灣民意明顯走上一條遠離中國的路徑，且在年輕世代特別凸顯。

中研院社會學研究所「中國效應研究小組」昨天公布最新民調，在「中國大陸政府，是台灣的朋友」議題上，有 73% 的台灣民眾不同意，僅 23% 同意。在去年，同意者為 38% ，不同意者 58% ，此外針對「台灣政府在處理這次新型冠狀病毒疫情的表現好不好」，正面評價高達 97% 。

▲川普：我和習近平關係很好。（圖／翻攝自 Fortune ）

根據《中央社》報導，這種身分認同的變化趨勢與對中國政府的印象有高度連動。台灣民意明顯走上一條遠離中國的路徑，且在年輕世代特別明顯。中共最近變本加厲，趁著疫情強推「港版國安法」，如同在「協助推動台灣認同」。

事實上，中研院學者吳介民受訪時就提到，隨著近年來中共政權的強勢對台態度，台灣民眾將越來越不認同中國，「很難扭轉」。他分析，自 2018 年以來日漸劇烈的美中衝突延伸的「東亞新冷戰」局勢，是導致「對中國反感」現象的主因。在美中兩強加強爭奪亞太戰略優勢的過程中，兩岸經貿、政治、軍事緊張勢必持續升高。（編輯：楊智傑）