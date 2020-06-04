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香港立法會三讀通過「國歌法」　41票贊成、1票反對

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-04 17:37:18
▲香港立法會今日(6/4)下午三讀表決通過「國歌法」。（圖／翻攝自《香港 01 》）
香港立法會今日（ 4 ）上午繼續審議《國歌條例草案》（國歌法），適逢「六四天安門事件」 31 週年，開會期間泛民主派議員在桌面上放置白色鮮花，並站立哀悼。下午 4 點 45 分復會後，「國歌法」進行三讀表決，以 41 票贊成、1 票反對通過。

據香港媒體報導，上午 9 點立法會審議「國歌法」，民主黨向議員主席梁君彥提出允許議員默哀 64 秒的要求，但主席以議會慣例及議事規則駁回，呼籲議員另找場合進行。民主派議員仍繼續站立默哀，並呼喊「毋忘六四」的口號。

審議期間，一度因民主派議員丟擲氣味強烈的「有機肥料」暫停，至下午 4 時 45 分才復會。

▲散發強烈氣味的有機肥料。（圖／翻攝自《香港
▲散發強烈氣味的有機肥料。（圖／翻攝自《香港 01 》）
 

泛民主派議員共提出 21 項修正案，但全數遭到否決。表決期間，泛民主派議員多次以規程問題反對主席發言。有議員抗議討論時間過短，法案內容太過模糊，恐引起校園「白色恐怖」。對此，立法會主席梁君彥認為，條例草案並非複雜法案，亦預留充分時間討論。建制派議員認為，設立國歌法是國際的一貫規則，放送國歌以噓聲回應有港獨意味。

據香港政制及內地事務局《國歌條例》通過後，將於下週五（ 12 ）刊憲後生效，政府會加強宣傳及教育工作，包括納入小學教育，在廣播、電視節目上播放。

據香港立法會公佈的資料，《國歌條例》規定禁止不當使用、污辱國歌，規範行為包括：篡改歌詞、曲譜，以歪曲或貶抑方式奏唱都涉及犯罪，最高可判刑 3 年、罰款 5 萬港元。

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