泰國醫學系女神演技爆棚　連演多部爆紅校園泰劇

▲來自泰國曼谷的Puimek就是相當被看好的泰國新生代演員之一，她接連參演多部火紅的校園劇，表現受到好評。（圖／翻攝自instagram）

泰劇近幾年製作水平大幅提升，多部泰劇憑著富有新意的劇本、亮眼的演技與超高顏值的演員擄獲劇迷的心，在台灣也出現一批喜愛泰劇的粉絲，開始能與一直稱霸影視產業的韓劇與日劇平起平坐，也因此捧紅不少泰國影星。來自泰國曼谷的Puimek就是相當被看好的泰國新生代演員之一，她接連參演多部火紅的校園劇，表現受到好評，更在instagram擁有76萬粉絲，未來發展讓人相當期待。



