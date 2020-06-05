泰國醫學系女神演技爆棚　連演多部爆紅校園泰劇

泰劇近幾年製作水平大幅提升，多部泰劇憑著富有新意的劇本、亮眼的演技與超高顏值的演員擄獲劇迷的心，在台灣也出現一批喜愛泰劇的粉絲，開始能與一直稱霸影視產業的韓劇與日劇平起平坐，也因此捧紅不少泰國影星。來自泰國曼谷的Puimek就是相當被看好的泰國新生代演員之一，她接連參演多部火紅的校園劇，表現受到好評，更在instagram擁有76萬粉絲，未來發展讓人相當期待。
1997年1月20日出生於泰國曼谷的娜帕誦·薇拉尤蒂萊（Puimek,นภสร วีระยุทธวิไล）今年23歲，在蘭實大學醫學院攻讀醫學的她不僅長相清秀甜美，成績也相當優異。在2017年因參演《王子學院之非常政治》而踏入演藝圈，同年又參演《我親愛的失敗者之17歲的邊緣》和《一年生2》，後來又接演多部泰國校園劇，包括2018年的《特長生》去年底上映的《禮輕仇意重》、以及預計將於今年上映的《特長生2》，她目前是GMMTV旗下藝人，也是相當被看好的新生代泰劇演員。
長相清秀甜美的她經常在instagram上與粉絲分享日常生活，也創立個人youtube頻道，上傳vlog和翻唱作品，甜美歌聲也讓粉絲相當驚艷。她的最新作品《特長生2》預計將於今年底上映，《特長生》於2018年上映時就以新穎的劇本脫穎而出，故事講述一群擁有超能力的高校學生在學校發生的奇幻之旅，而今年的續集也讓許多粉絲引頸期盼。
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