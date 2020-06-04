國台辦拒反省六四　陸委會：再印證北京難以理解民主價值

台灣的陸委會於昨天( 3 日)發表新聞稿，呼籲北京當局正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並重新審視「六四事件」歷史真相，向中國大陸的民眾真誠道歉。中國國台辦於今天( 4 日)被問及此題時則回嗆，操作「反中仇中」是民進黨當局邪惡的政治本性，不但剝奪台胞參與兩岸交流合作的權利，還在疫情的防控中大搞「雙標」，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，沒有一點對基本人權的尊重，並威脅搞「台獨」分裂，最後只會碰得頭破血流。國台辦如此回應對六四反省的呼籲，陸委會則表示，這再度證實北京當局難以理解自由、民主、人權等價值，就猶如夏蟲無法語冰一般。4 日在例行記者會上，陸委會副主委邱垂正表示，中共長期一黨專政、高壓統治的本質並未改變，迫害少數民族與異議人士、嚴格箝制言論自由，也導致新冠肺炎疫情無法被及早控制，現在還強加港版國安法於香港，明顯違背一國兩制承諾。邱垂正重申，北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動民主正義程序的政治改革、還權於民。但可惜的是，國台辦針對前述呼籲發出不實、負面的批評，只是再次印證中共政權根本無法了解自由、民主、人權的價值理念，只會加深與人民的鴻溝，最終導致更多原本可以不存在的歷史悲劇。邱垂正也聲稱，六四天安門事件在香港、台灣或世界其他地方，都有許多人在紀念，為何在中國大陸卻沒有這樣的可能？如果對真相不敢、無法面對，也就很難避免類似悲劇再度發生，台灣方面亦會持續關注有關香港局勢的發展。