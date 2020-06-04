六四31週年首次被禁集會　香港燭光晚會仍「遍地開花」

今日是六四天安門事件 31 週年，香港每年 6 月 4 日都會在維多利亞公園（維園）舉行悼念晚會，今年首度不獲批准，香港警方以新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情為由發反對通知書，並在公園周遭架設圍欄、部署警力備防。
香港支聯會仍透過網路，號召民眾「變陣」悼念六四，進入維園點燃燭光，又呼籲市民於在香港「遍地開花」，除了維園，在尖沙咀、屯門、觀塘等多區亦有市民響應，手持燭光聚集。
支聯會主席李卓人下午前往維園附近向參加者發送蠟燭、傳單。下午 6 點，壹傳媒創辦人黎智英也現身公園，但到場約 15 分鐘後匆匆離開。下午近 7 點李卓人為首的百多人進入維園，圍欄、路障被民眾移除。
至下班時間 7 點左右，越來越多民眾前往公園，部分人身著黑衣，道路上有許多團體街站，發放傳單、特刊。香港媒體估計，至晚上 8 點，已有逾萬人聚集在維園，手持燭光參與悼念晚會。期間有民眾高喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」的口號。
香港警方派出最少 100 名軍裝警員及便衣警員到場戒備，雖然集會違反「限聚令」但警方目前尚未阻止市民入場到維園範圍，用擴音器呼籲市民前往天后方向離開。維園外有軍裝警察戒備、便裝警察手持攝影機。
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