全球逾658萬染疫！印度單日暴增近萬例　貧民窟成隱患

新冠肺炎疫情持續延燒，截至台灣時間 6 月 5 日清晨 6 點，全球已有至少 6588761 人感染、 388416 人病逝。除了俄羅斯和南美洲國家，病毒也在印度境內迅速擴散，單日就暴增近 1 萬起確診，連國防部次長也未能倖免，印度成為目前全球排名第 7 大疫區。
綜合外媒報導，印度衛生部在 4 日公布單日新增確診病例達 9304 例，單日確診紀錄創印度新高，截至發稿時間為止，該國已累積 226693人 確診、 6363 人死亡。印度財政部、外交部及司法部先前都已傳出有官員確診；印度國防部次長庫瑪（ Ajay Kumar ）也確定染疫，目前正在居家隔離，保險起見，部長辛赫（ Rajnath Singh ）也先改為在家辦公。
報導稱，自從印度政府逐步解封後，德里、孟買等大城的感染率也隨著飆升，特別是達拉維（ Dharavi ）等擁有大量居民的貧民窟，衛生條件差、政府的不關心，更是讓他們暴露在大規模感染的風險之下。
貧民窟中以家庭為單位或成群的農民工，經常被迫擠在同個房間內，幾乎沒有私人浴室，也無乾淨的自來水源。報導並引述流行病學家分析，雖然與美國，英國和其他疫情重災區的國家相比，印度的感染率和死亡率看似較低，但印度距離新冠肺炎傳播高峰還有幾個星期。
除了印度，歐洲國家中，英國的新冠疫情趨緩也較慢。 4 日還傳出，英國商務大臣夏爾馬（ Alok Sharma ）因出現新冠肺炎疑似症狀而送醫採檢，由於他 2 日才剛與包含首相強生在內的大臣們開過會，所以夏爾瑪出現症狀一事也一度讓英國內閣相當緊張。不過根據最新消息，夏爾馬的檢驗結果為陰性，初步排除感染可能。
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