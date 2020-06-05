造假詐欺頻傳！美國務卿籲全球：收緊中企上市規則

美中之間近年齟齬不斷，繼日前制裁 33 家中企、增加中媒被列為「外國使團」的名單後，美國國務卿蓬佩奧 ( Mike Pompeo ) 4 日又警告投資者，應嚴防中企再對財務等方面造假，還稱讚那斯達克 ( Nasdaq ) 交易所收緊上市規則，應作為全球證券交易所的榜樣。
根據美國財經頻道《 CNBC 》報導，蓬佩奧近日警告美國投資者，務要警惕中國企業「欺詐會計」的作法，他在 1 份聲明中提到：「川普政府致力於確保所有美國企業和投資者，都能與世界其他地方一樣的公平競爭環境下開展業務。」並稱：「我對那斯達克要求審計公司，確保所有上市公司遵守國際報告和檢查標準的做法表達讚賞。考慮到中國公司存在欺詐性會計的慣例，那斯達克的宣布特別重要。」
蓬佩奧的評論，代表了美中這 2 個全球最大經濟體之間，在處理新冠肺炎大流行和香港問題之際，又增加了貿易爭議這項熱點。蓬佩奧還說：「美國的投資者不應承受，來自不守規則之企業的風險。那斯達克的舉動應成為美國和世界其他地區交易所的榜樣。」
那斯達克交易所在上月 20 日證實，已提交新的規則給美國證券交易委員會 ( SEC )，以遏制被密切控制且會計不透明的中國企業到美國證交所進行首次公開募股、上市( IPO )。
美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿克拉奇 ( Keith Krach ) 也認同蓬佩奧的說法，認為中企真正的問題是缺乏透明度，也沒有向美國投資者披露該有的資訊，並稱任何國家都不得騙美國投資者，以創造不公平的優勢，特別是在美國市場的營運上。
在近日引發爭議的大型中企裡，包含中國咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」( Luckin Coffee )，該企業在 2019 年初在美國進行了首次公開募股，但不到 1 年就因造假財務、涉嫌詐欺，被那斯達克交易所暫停交易，並被要求摘牌退市。