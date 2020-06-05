WHO遭爆誤信「科幻團隊」！重啟奎寧內幕曝光　眾人看傻

世界衛生組織（ WHO ）於上（ 5 ）月 25 日宣布，出於對安全疑慮的考量，將暫停世衛有關羥氯奎寧（ hydroxychloroquine ）的臨床試驗，本月 3 日卻又說法大轉彎，決定重啟該藥物的臨床試驗，卻遭英媒踢爆，先前引用的數據，竟是來自「科幻團隊」，遭外界質疑過於離譜。
根據《衛報》報導，世衛組織發現奎寧並非提高病患死亡風險，只是當初所引用的數據資料庫出現問題，研究資料庫來自於美國一間小公司「 Surgisphere 」，該公司宣稱資料源自於全球上千家醫院的合法資料，這些資料不僅在知名醫學期刊中可見，也被學者採用，甚至影響南美各國防疫。不過，報導中指出， Surgisphere 公司始終無法解釋其資料來源，更在相關研究中發現其執行長掛名共同作者，獨立審查委員目前正重新審查。
報導中也提到， Surgisphere 公司部分人員並無科學背景，甚至有科幻小說作家任職，職稱為「科學編輯」，更發現成人產業模特兒及活動主持人背景的人擔任行銷專員，該公司在網路上能見度低落，網站中的聯絡資訊，連結竟直接導向加密貨幣網站的部落格畫面。此外，報導中指出，Surgisphere 公司執行長還曾捲入不當醫療訴訟官司。
消息曝光之後，隨即被轉貼至 PTT 引發高度熱議，網友紛紛回應「拿那麼多錢到底在幹嘛」、「所以是內容農場？」「其實世衛是科幻組織」、「科幻團隊，很像什麼星戰電影」、「噗，科幻小說作家 XDDD 」。（編輯：賴詠璿）
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