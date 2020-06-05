美艦六四31週年再行經台海　第七艦隊：依國際法執行任務

昨天是六四天安門事件的 31 週年紀念日，今年適逢香港問題、新冠肺炎疫情，外界對於相關紀念活動或將觸碰北京敏感神經一事相當關注。而美國「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（ USS RUSSELL DDG-59 ）也在當天再度穿越台灣海峽，為美國軍艦今年來第 7 次行經該區域。
美軍太平洋艦隊和第七艦隊皆在臉書上證實，羅素號確實曾於 6 月 4 日當天穿越台灣海峽，並貼出該軍艦行經台海的照片，貼文並註明「TAIWAN STRAIT （June 4, 2020）」。
《美國海軍研究協會新聞》（ USNI News ）引述美國第七艦隊發言人蒙森（ Reann Mommsen ）的回覆，蒙森表示，羅素號依據國際法，在當地時間 4 日至 5 日通過台灣海峽。該艦通過台灣海峽的行動，展現了美國對自由、開放印度太平洋的承諾；美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。
報導也指出，這是美國軍艦自 5 月 13 日「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（ USS McCampbell DDG 85 ）通過台灣海峽後， 3 週內第 2 度有美艦穿越台灣海峽；並稱美國海軍今年春天出現於該區域的次數明顯增加，進行了幾次旨在向中國和其他國家表示，美國對自由開放水道之承諾的「行動」。