防止假消息散播！臉書將標籤中俄等官媒　禁向美國賣廣告

網際網路時代來臨，社交媒體的崛起更提供大眾多元的資訊接受管道，但也帶來資訊氾濫的隱憂。知名社交平台臉書( Facebook ) 4 日宣布，將在美國推出標籤制度，提醒用戶哪些專頁是屬於中國、俄羅斯等國的官媒，並預計在夏季時，停止外國官媒發放以美國客戶為目標的廣告。
根據美國《 CNBC 》等外媒報導，臉書所列的「被標籤」目標，包括中國的《中央電視台》(簡稱央視， CCTV )、《新華社》、《俄羅斯衛星通訊社》（ Sputnik ）、《今日俄羅斯》（ Russia Today ）等，美國的用戶會在瀏覽專頁時收到提醒標籤，表明專頁是由國家政府操控，後續也將把標籤制度在其他國家陸續推出。
臉書網絡安全政策負責人格萊謝爾（ Nathaniel Gleicher ） 4 日在網站上指出，臉書去年的廣告收入就有近 700 億美元，但國營傳媒在美國投資廣告的狀況並不多，然而，為了防止外國勢力可能在美國 11 月總統大選前，透過大量社群媒體訊息或廣告，影響公眾意見，故推出標籤及廣告投放限制；該公司也承認在 2016 年未能阻止俄羅斯利用平台干預當屆美國總統大選，所以才決定採取多項措施，增加平台上專頁及廣告的透明度。
雖然外界確實對部分國家存在著以官媒展開對外宣傳一事有所認知，不過臉書的做法也引起部分批評聲浪，《 CNBC 》引述《今日俄羅斯》的發言人聲明稿內容，認為臉書長期與美國政府合作，企圖告訴全世界該說和不該說什麼，與技術獨裁、審查無異，並藉此煽動偏見與仇外心理。
至於英國《 BBC 》、加拿大《 CBC 》和美國國內媒體，如《美國之音》（ VOA ）等，雖然也有部分國家資助的背景，但臉書聲稱它們享有編輯自主，因此不會被標註，也遭反對者批評是雙重標準。
此外，在宣布上述決定前，臉書執行長祖克柏 ( Mark Zuckerberg )，因為堅持不在平台上像推特一樣，針對美國總統川普的不當言論實施警語標籤等抑制措施，引發內部一陣批評，譴責高層不應對川普的偏激言論無所作為，導致暴力和仇恨的言論繼續散播，甚至還有員工因此發起線上罷工；現在又加上針對外國官媒的標籤措施，指責聲浪一時可能難以止息。