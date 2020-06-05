佛洛伊德之死「846」成象徵數字　市長棺前下跪痛哭

美國非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）日前遭警方執法過當、不幸慘死，被殘忍壓頸的影片曝光後民怨沸騰，並掀起全美示威潮，各界也有名人紛紛出面響應，聲援佛洛伊德和他的家人，並願承擔起部分照顧的責任。他的追思會日前舉行，明尼蘇達州州長瓦爾茲（ Tim Walz ）、明尼亞波利斯市長佛雷（ Jacob Frey ）等人都現身，佛雷甚至在棺木前跪下痛哭。綜合外媒報導，佛洛伊德的追思會 4 日於明尼蘇達州一所大學內舉行，許多非裔名人都親臨現場，氣氛相當哀戚。而多年致力於推動種族平權的非裔民權領袖、浸信會牧師夏普頓（ Al Sharpton ），也在會中激動表示：「我們要以佛洛伊德的名挺身而出，叫他們別再用膝蓋壓我們的脖子」，揚言會繼續為他奮戰，直至整個司法體系改變為止。在佛洛伊德的棺木前，明尼亞波利斯市長佛雷單膝跪下、手扶棺槨痛哭的模樣，也讓在場民眾看了鼻酸。與此同時，全美其他城市，如紐約市等也為佛洛伊德舉行了追思活動；華府國會山莊內，多位民主黨議員也為佛洛伊德默哀，部分議員甚至直接以雙膝跪地。明尼亞波利斯的示威群眾也在這天一起默哀 8 分 46 秒，在佛洛伊德過世後，「8:46」逐漸成為抗議活動的主要標語，因為這象徵佛洛伊德死前遭警方以膝蓋壓頸的時刻，也象徵著反對警察再濫用暴力。