回應北京鬆綁？傳美國擬修改對中航運禁令

美國運輸部本月 3 日下令，由於中國政府禁止美航空公司復飛中國，故自 16 日起禁止中國的航空公司航班往返美國，結果中國民航局 4 日隨即宣布，自 8 日起允許所有未列入「國際航班信息發布（第五期）」航班計畫的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每週可飛航 1 班往返中國的國際客運航班。作為回應，美方不排除修改禁令，允許部分中國客機持續營運並出入美國。
根據《路透社》報導，有美國政府和航空公司官員透露，美國運輸部計劃在未來幾天發布修改過的命令，允許一些中國的客運航班繼續往返，每週 1 次。不過，由於有多家航空業者先前已提出每日 2 至 3 次赴中航班的申請，對於政府每週僅有 1 架航班的意願尚不明朗。美國官員與航空公司私下也對修改過後的命令內容表達擔憂。
中國民航局於 4 日公告，被視為是對 3 日禁航令的回應，內容提到要對國際客運航班數量進行調整，自 8 日起實施航班獎勵和熔斷措施；航空公司同一航線航班，若入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續 3 週為零，可增加航班，最多達到每週 2 班。反之，若航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到 5 人，則暫停該公司該航線運行 1 週；達到 10 個的，暫停該公司該航線運行 4 週。
中國外交部發言人趙立堅 4 日表示，中國民航局和美國運輸部一直就兩國航班安排密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。
英國《 BBC 》指出，由於中國的航空公司目前保有的中美航班數量稀少， 1 票難求、價格高昂，還可能在起飛前突然取消，如果美國真的實施禁航令，中美直航航班全面停飛，只會讓情況更雪上加霜，希望雙方能在 6 月 16 日前取得共識，否則將對中美兩國的旅行、貿易及其他往來造成傷害。